У Трампа заявили, що готують найбільшу в історії США масову депортацію мігрантів

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп має намір розпочати наймасштабніше депортацію в історії США, зокрема нелегальних мігрантів, які скоїли злочини.

Про це повідомила прессекретар Білого дому Каролін Лівітт, інформує Sky News.

Вона заявила що наразі президент США "зосереджений на запуску найбільшої в історії Америки операції з масової депортації нелегальних злочинців".

На питання журналістів щодо міграційного законодавства Трампа, вона заявила, що нова Адміністрація буде віддавати перевагу злочинам, повʼязаних з насиллям, коли справа буде доходити до депортації.

Вона додала, що мігранти, які вчинили насильницькі дії, будуть розглядатися для повернення їх на батьківщину.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп підписав указ, який призупиняє фізичний в'їзд іноземців, які намагаються потрапити до Сполучених Штатів через південний кордон.

Ми раніше інформували, що Дональд Трамп має намір почати масові депортації мігрантів вже наступного дня після своєї інавгурації.

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