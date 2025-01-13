У Трампа заявили, що не відкидають силовий варіант приєднання Гренландії до США

Майбутній голова Білого дому може застосувати силу для приєднання Гренландії та Панамського каналу.

Майбутній радник президента США Майк Волтц заявив, що Дональд Трамп розглядає всі можливості приєднання до країни Гренландії.

Про це він заявив в інтервʼю каналу ABC News.

У Волтца запитали, чи може Трамп застосувати силу, щоб приєднати Гренландію до Сполучених Штатів, на що він відповів, що "Трамп дуже серйозно ставиться до загроз, з якими США стикаються в Арктиці та Західній півкулі".

"Досить того, що наші супротивники, які прийшли в Західну півкулю, загрожують нашій національній безпеці. І президент Трамп готовий зробити великі, сміливі кроки, щоб забезпечити належний захист Сполучених Штатів", - сказав майбутній радник Трампа.

На уточнююче питання про те, чи може Трамп використати війська для захоплення Гренландії та Панамського каналу, Волтц відповів, що Трамп не відкидає подібного розвитку подій.

"Президент Трамп ніколи не відкине жоден варіант, на відміну, відверто кажучи, від його попередника. Тому, коли йдеться про нашу національну оборону, це, знаєте, є пріоритетом для Верховного головнокомандувача", - підсумував Волтц.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Данії прагне обговорити з Трампом безпеку Гренландії.

Крім того, ми раніше інформували, що прем'єр Гренландії Егеде зробив важливу заяву щодо територіальної приналежності острова.

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