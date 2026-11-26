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У трамваї Варшави напали на українського спортсмена ММА: чим все закінчилося
У Варшаві полька напала на українця в трамваї: виявилося, що він професійно займається MMA.
У Варшаві у громадському транспорті полька напала на молодого українця, який повертався з тренування.
Про це пише NEXTA Polska з посиланням на Warsaw.here.
Молодий українець повертався з тренування й поклав рюкзак на сусіднє сидіння в майже порожньому трамваї.
Як раптом полька, яка зайшла до трамвая, почала скандалити й скинула його речі на підлогу. Хлопець не вступав у суперечку, але через кілька хвилин пасажирка знову підійшла до нього й ударила його по голові.
Юнак розповів, що професійно тренується з ММА, тому вирішив не вступати в бійку. Натомість він дістав телефон і почав записувати на відео конфлікт.
Хлопець розповідає, що ні з ким не розмовляв, але на його куртці був герб України. Він не виключає, що напад міг бути із цим пов’язаний.
Нагадаємо, що у Варшаві 22-річний громадянин України вчинив самопідпал. Хлопець ймовірно таким чином протестував проти дискримінації українців у Польщі. Він перебуває у критичному стані.