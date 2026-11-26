У Варшаві пасажирка трамвая напала на українського спортсмена-бійця ММА / © Unsplash

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У Варшаві у громадському транспорті полька напала на молодого українця, який повертався з тренування.

Про це пише NEXTA Polska з посиланням на Warsaw.here.

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Молодий українець повертався з тренування й поклав рюкзак на сусіднє сидіння в майже порожньому трамваї.

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Як раптом полька, яка зайшла до трамвая, почала скандалити й скинула його речі на підлогу. Хлопець не вступав у суперечку, але через кілька хвилин пасажирка знову підійшла до нього й ударила його по голові.

Юнак розповів, що професійно тренується з ММА, тому вирішив не вступати в бійку. Натомість він дістав телефон і почав записувати на відео конфлікт.

Хлопець розповідає, що ні з ким не розмовляв, але на його куртці був герб України. Він не виключає, що напад міг бути із цим пов’язаний.

Нагадаємо, що у Варшаві 22-річний громадянин України вчинив самопідпал. Хлопець ймовірно таким чином протестував проти дискримінації українців у Польщі. Він перебуває у критичному стані.

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