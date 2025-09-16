ТСН у соціальних мережах

У Третій штурмовій здивувалися діями поляків: "цікаво, що буде, коли РФ справді щось почне"

Жорін прокоментував «готовність» Заходу до викликів РФ на тлі інформації, що поляки активно шукають житло в Іспанії.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Максим Жорін

Максим Жорін

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін прокоментував новину, що після атаки дронів поляки активно шукають житло за кордоном, зокрема в Іспанії.

Про це він написав у своєму Telegram.

«Два десятки дронів — і поляки вже купують житло подалі в Європі. Цікаво, що буде, коли РФ справді щось почне», — зауважив Жорін.

Рівень готовності західних держав до викликів сучасності він назвав «сумною картиною». На думку Жоріна, проблема Заходу більше навіть не в актуальному озброєнні, а в готовності людей чинити опір і воювати.

«Десятки років ідеології пацифізму, індивідуалізму та „рівності“ призвели до якогось повного занепаду, в першу чергу духовно-морального. А якщо немає внутрішньої сили — немає нічого», — підсумував він.

Раніше Максим Жорін назвав російські дрони у Польщі «приниженням» та застеріг про подальшу небезпеку.

