У Третій штурмовій здивувалися діями поляків: "цікаво, що буде, коли РФ справді щось почне"

Максим Жорін

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін прокоментував новину, що після атаки дронів поляки активно шукають житло за кордоном, зокрема в Іспанії.

Про це він написав у своєму Telegram.

«Два десятки дронів — і поляки вже купують житло подалі в Європі. Цікаво, що буде, коли РФ справді щось почне», — зауважив Жорін.

Рівень готовності західних держав до викликів сучасності він назвав «сумною картиною». На думку Жоріна, проблема Заходу більше навіть не в актуальному озброєнні, а в готовності людей чинити опір і воювати.

«Десятки років ідеології пацифізму, індивідуалізму та „рівності“ призвели до якогось повного занепаду, в першу чергу духовно-морального. А якщо немає внутрішньої сили — немає нічого», — підсумував він.

