У трьох містах Південно-Африканської Республіки сталася стрілянина у барах: загинули понад 20 людей

Озброєні нападники влаштували стрілянину у трьох барах в різних містах ПАР з інтервалом у кілька годин.

У ніч проти 10 липня у таверні в Пітермаріцбурзі (столиця провінції Квазулу-Наталь - ред.), у Південно-Африканській Республіці сталася стрілянина, внаслідок якої загинули 4 людини та ще 8 отримали поранення.

Про це повідомляють іноземні ЗМІ, зокрема Reuters та Associated Press.

Зранку 10 липня до бару в одному з найбідніших районів міста Совето на околицях Йоганнесбурга під'їхав мікроавтобус, з якого вийшла група озброєних чоловіків.

За даними поліції, вони почали хаотично стріляти по відвідувачах із гвинтівок та пістолетів, убивши 15 людей та поранивши дев'ятьох. Там також повідомили, що нападники вели "безладну стрілянину, щоб убити якомога більше людей".

А за кілька годин до цього сталася стрілянина в барі у місті Катлехонг (за 28 кілометрів від Йоганнесбурга). Там загинули двоє людей і ще двоє поранені.

В іншій таверні в Пітермаріцбурзі, за 500 км на південний схід від Соуето, у ніч проти 10 липня сталася ще одна безладна стрілянина, внаслідок якої загинули 4 людини та ще 8 отримали поранення.

Правоохоронці не вважають, що ці три події пов'язані між собою.

Нагадаємо, внаслідок стрілянини у гей-барі в Осло двоє людей загинули та 14 отримали поранення.

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