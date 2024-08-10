У трьох російських областях оголошено режим контртерористичної операції: торік його запроваджували через "вагнерівців"

Режим КТО вводили в Чечні 1999 року, його було скасовано лише 2009 року.

У Брянській області Росії запроваджено режим контртерористичної операції через "підвищення рівня диверсійно-терористичних загроз з боку України".

Про це повідомляє російський Національний антитерористичний комітет.

Також пізніше режим контртерористичної операції також запроваджено в Курській області РФ. Про це повідомив в.о. губернатора регіону Олексій Смирнов у Telegram.

До того ж стало відомо, що режим контртерористичної операції не оминув і Бєлгородську область Росії.

Зауважимо, що у Росії "режим контртерористичної операції — це комплекс заходів із застосуванням військ, техніки та зброї з метою запобігання терактам та знешкодженню диверсантів чи терористів".

Зокрема, під час "режиму КТО" силові структури у РФ мають ширші права, ніж зазвичай. Наприклад, допускаються такі заходи:

у громадян можуть вилучати транспортні засоби (для доставлення поранених до лікарень або переслідування терористів), машини також можуть відбуксирувати, якщо вони заважають проведенню операції;

особи, які проводять КТО, можуть безперешкодно проникати у будинки, квартири та на земельні ділянки громадян.

відключення стільникового зв'язку;

обмеження руху як пішоходів, так і автомобілів;

контроль за телефонними переговорами та іншою інформацією, що передається по телекомунікаційним каналам;

посилення охорони громадського порядку, огляд на в'їзді в зону КТО;

призупинення діяльності небезпечних виробництв та організацій, де використовуються вибухові, радіоактивні, хімічні та біологічно небезпечні речовини

Зауважимо, що такий режим вводили в Чечні 1999 року, його було скасовано лише 2009 року. Також його запроваджували в окремих районах Інгушетії, Дагестану, Карачаєво-Черкесії, Північної Осетії, Ставропольського краю. Режим КТО вводили у Бєлгородській області, коли туди нібито проникли диверсанти. Також його на два дні вводили у Москві, Московській та Воронезькій областях у червні 2023-го під час походу ПВК "Вагнер" та Євгена Пригожина.

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Нагадаємо, що Кремлю знадобилося цілих два дні, щоб хоч якось відреагувати на події на Курщині, де російські війська, зокрема, втратили контроль над містом Суджа. Там розташована кінцева в Росії газорозподільна станція, яка забезпечує транзит до Європи газу, який іде через Україну.

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