У трьох штатах США закликають бойкотувати горілку з Росії

У трьох штатах США закликають бойкотувати горілку з Росії

Водночас ці кроки є символічними, оскільки, як пояснюється, частка продукції з РФ на ринку горілки у США займає лише 1%.

Влада Огайо, Юти та Нью-Гемпшира закликає магазин прибрати з полиць продукцію російського виробництва або російських брендів, зокрема, йдеться про горілку.

Про це повідомляє CNN.

Губернатор штату Юта Спенсер Кокс звернувся до державних торгових точок з проханням "вилучити всю продукцію російського виробництва та російських брендів", пояснивши, що вторгнення Росії в Україну є "кричущим порушенням прав людини". Губернатор Нью-Гемпшира Кріс Сунуну також попросив вилучити "російські алкогольні напої та російські бренди" через російську агресію.

Ці кроки є символічними, оскільки, як пояснюється, частка продукції з РФ на ринку горілки у США займає лише 1%.