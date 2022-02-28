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У трьох штатах США закликають бойкотувати горілку з Росії

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Водночас ці кроки є символічними, оскільки, як пояснюється, частка продукції з РФ на ринку горілки у США займає лише 1%.

Влада Огайо, Юти та Нью-Гемпшира закликає магазин прибрати з полиць продукцію російського виробництва або російських брендів, зокрема, йдеться про горілку.

Про це повідомляє CNN.

Губернатор штату Юта Спенсер Кокс звернувся до державних торгових точок з проханням "вилучити всю продукцію російського виробництва та російських брендів", пояснивши, що вторгнення Росії в Україну є "кричущим порушенням прав людини". Губернатор Нью-Гемпшира Кріс Сунуну також попросив вилучити "російські алкогольні напої та російські бренди" через російську агресію.

Ці кроки є символічними, оскільки, як пояснюється, частка продукції з РФ на ринку горілки у США займає лише 1%.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - понад 70
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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