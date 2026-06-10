У трьох країнах ЄС скоротилася кількість українців під захистом: що відомо

Українські біженці в ЄС / © ТСН

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У трьох країнах Європейського Союзу зафіксовано зменшення кількості українських біженців, які перебувають під тимчасовим захистом. Водночас загальна кількість осіб з таким статусом у ЄС зростає.

Про це свідчать дані Євростату станом на 30 квітня.

Як повідомляє офіційна статистична служба Європейського Союзу, загалом 4,37 млн громадян України у країнах ЄС мали статус тимчасового захисту, що на 42 990 осіб (+1,0%) більше, ніж було місяцем раніше.

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Водночас статистика демонструє нерівномірну динаміку між державами ЄС: у 24 країнах кількість осіб під тимчасовим захистом зросла, тоді як у трьох країнах зафіксовано спад. Зокрема, йдеться про Францію (-440; -0,9%) та Ірландію (-125; -0,1%).

Найбільше зростання відбулося в Польщі (+9 850), Італії (+7 020) та Німеччині (+4 705). Водночас у Чехії, Польщі та Словаччині зафіксовано найвищі показники концентрації біженців на 1000 населення.

Найбільші спільноти українців з тимчасовим захистом перебувають у Німеччині (1,28 млн; 29,3%), Польщі (971 тис.; 22,2%) та Чехії (384 тис.; 8,8%)

Загалом понад 98,5% усіх осіб зі статусом тимчасового захисту в ЄС є громадянами України. Серед них 43,4% — дорослі жінки, 26,7% — дорослі чоловіки, ще 29,9% — неповнолітні.

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Нагадаємо, Україна зацікавлена у поверненні своїх громадян з Євросоюзу, але для цього потрібні належні безпекові умови в країні. Київ веде переговори з Єврокомісією щодо програм добровільного повернення українців, однак виступає за збереження чинного рівня тимчасового захисту для тих, хто законно перебуває за кордоном.

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