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У центрі Москви пролунали вибухи і спалахнула пожежа: що відомо
В оперативних службах Москви повідомляють про загорання будівельних матеріалів та «ємності, яка перебувала під тиском».
У середу, 23 квітня, в центрі російської столиці біля будівлі міжнародного ділового центру «Москва-Сіті» пролунали потужні вибухи.
Відео з місця події опублікував Telegram-канал Astra.
Очевидці повідомляють про три вибухи після яких спалахнув автомобіль на парковці біля адміністративної будівлі.
За попередньою інформацією, через вибух загорілися будівельні матеріали біля приміщення «Експонцентру».
Російські пропагандисти підтвердили вибух та пожежу, яку, за словами московських рятувальників, уже загасили.
В оперативних службах Москви повідомляють про загорання будівельних матеріалів та «ємності, яка перебувала під тиском».
Нагадаємо, напередодні, 22 квітня, у Володимирській області Росії, недалеко від Москви, пролунали потужні вибухи на території військової частини.
Згодом стало відомо про детонацію боєприпасів на 51 арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління РФ.