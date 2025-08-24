У центрі Москви пролунав вибух: офіцерові ФСБ майже відірвало ноги

Центральний дитячий магазин у Москві, де стався вибух / © скриншот з відео

У неділю, 24 серпня, у центрі Москви пролунав потужний вибух у культовому магазині іграшок «Детский мир», розташованому поруч із будівлею Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ на Луб’янській площі. Внаслідок інциденту загинула одна людина, ще декілька осіб, серед яких офіцер російської спецслужби, отримали травми.

Про вибух у «Центральному дитячому магазині» повідомляє Reuters.

«За попередньою інформацією, в результаті інциденту є одна людина, яка загинула, і кілька людей отримали поранення», — цитує агентство мера Москви Сергія Собяніна.

Будівлю магазину іграшок, в якій також розташовані низка ресторанів, магазинів та кінотеатр, евакуювали.

За офіційною інформацією, причиною НП став вибух гелієвого балона.

Російський Telegram-канал ВЧК-ГПУ повідомляє більше подробиць про цей інцидент.

Очевидці кажуть, що вибух у торговельно-розважальному центрі був настільки сильним, що товсті стіни будівлі здригнулися. Люди тікали в паніці. Деякі мали видимі пошкодження, у них була кров на тілі.

Джерело ВЧК-ОГПУ повідомило, що одним із постраждалих під час вибуху був співробітник ФСБ, 55-річний Олексій Тітов — у нього пошкоджені ноги.

Офіцера ФСБ госпіталізували і ввели у стан штучної коми.

Дружина пораненого, яка теж постраждала під час вибуху, підтвердила Telegram-каналу, що він має відношення до спецслужби. За її словами, чоловік сьогодні був на роботі і прийшов у торговельно-розважальний центр із сусідньої будівлі, ймовірно, на обід. Про плани зустрітися з будь-ким він їй не розповідав.

За даними ВЧК-ОГПУ, Олексій Титов обіймає керівну посаду у ФСБ. Його сумку зі службовим посвідченням усередині було виявлено на місці вибуху.

Нагадаємо, нещодавно російське МВС закликало громадян держави-агресорки повідомляти силовикам про підозрілих осіб, які можуть виявитися терористами.