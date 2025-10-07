У центрі Парижа біля резиденції прем’єра прогримів вибух: що відомо

Реклама

Вранці 7 жовтня у центрі Парижа на вулиці Варенн, всього за кілька метрів від готелю Матіньйон, загорівся вантажний автомобіль. Інцидент стався близько 9:30. За даними поліції, у машині знаходилися балони, через що існувала загроза вибуху, але її вдалося уникнути.

Про це пише видання Parisien.

Очевидці повідомляли про густий дим над будівлями. На відео з місця події видно чорний дим, який виходить з бокової дверки білої вантажівки компанії Cielis, що займається освітленням вулиць Парижа. Було встановлено периметр безпеки.

Реклама

Пожежники Парижа зазначили, що полум’я не поширилося на сусідні будівлі і вогонь вдалося швидко ліквідувати. За словами керівника групи на місці, вибухи, які чули, були спричинені невеликими аерозольними балонами, а не газом.

Також відомо, що займання сталося через матеріали компанії, призначені для виявлення коротких замикань, які спалахнули і поширили вогонь на весь автомобіль. В результаті лише невелика частина навісу сироварні на вулиці була пошкоджена, а постраждалих немає.

Інцидент трапився напередодні зустрічі прем’єр-міністра Франції Себастьєна Лекорню з членами центральної групи, наступного дня після його відставки. На зустрічі були присутні Едуар Філіп, голова Національних зборів Яель Браун-Півет та президент Сенату Жерар Ларше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в історичному районі в центрі Парижа пролунав вибух. Внаслідок інциденту поранень зазнали 24 людини, серед яких четверо мають серйозні травми.