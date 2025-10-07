ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
276
Час на прочитання
2 хв

У центрі Парижа біля резиденції прем’єра прогримів вибух: що відомо

На вулиці Варенн, неподалік готелю Матіньйон, спалахнула вантажівка компанії Cielis.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
У центрі Парижа біля резиденції прем’єра прогримів вибух: що відомо

Вранці 7 жовтня у центрі Парижа на вулиці Варенн, всього за кілька метрів від готелю Матіньйон, загорівся вантажний автомобіль. Інцидент стався близько 9:30. За даними поліції, у машині знаходилися балони, через що існувала загроза вибуху, але її вдалося уникнути.

Про це пише видання Parisien.

Очевидці повідомляли про густий дим над будівлями. На відео з місця події видно чорний дим, який виходить з бокової дверки білої вантажівки компанії Cielis, що займається освітленням вулиць Парижа. Було встановлено периметр безпеки.

Пожежники Парижа зазначили, що полум’я не поширилося на сусідні будівлі і вогонь вдалося швидко ліквідувати. За словами керівника групи на місці, вибухи, які чули, були спричинені невеликими аерозольними балонами, а не газом.

Також відомо, що займання сталося через матеріали компанії, призначені для виявлення коротких замикань, які спалахнули і поширили вогонь на весь автомобіль. В результаті лише невелика частина навісу сироварні на вулиці була пошкоджена, а постраждалих немає.

Інцидент трапився напередодні зустрічі прем’єр-міністра Франції Себастьєна Лекорню з членами центральної групи, наступного дня після його відставки. На зустрічі були присутні Едуар Філіп, голова Національних зборів Яель Браун-Півет та президент Сенату Жерар Ларше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в історичному районі в центрі Парижа пролунав вибух. Внаслідок інциденту поранень зазнали 24 людини, серед яких четверо мають серйозні травми.

Дата публікації
Кількість переглядів
276
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie