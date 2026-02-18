У центрі Варшави таксист застосував сльозогінний газ проти вагітної українки та її чоловіка (відео)

У Польщі таксист атакував вагітну українку / Скрин відео OmzRi

У центрі Варшави водій таксі розпилив сльозогінний газ в обличчя вагітній українці та її чоловікові. Інцидент стався в одному з кварталів польської столиці.

Про це повідомив та оприлюднив відео нападу Центр моніторингу расистських і ксенофобських проявів (Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, OmzRi).

Що саме сталося

Українка Анастасія проживає у Польщі вже 10 років. Наразі вона на п’ятому місяці вагітності та мешкає разом з чоловіком у польській столиці.

Того дня подружжя припаркувало автомобіль біля свого будинку. Коли чоловік намагався виїхати другим авто, дорогу йому перегородило таксі, яке, попри заборонний знак, заїхало на вузьку вулицю і зупинилося. У салоні перебували двоє пасажирів, які не виходили з машини.

За словами потерпілих, водій, побачивши автомобіль з українськими номерами, почав вигукувати образи через відчинене вікно, зокрема закликав «повертатися до України». Коли Анастасія спробувала спокійно пояснити, що таксі блокує проїзд, водій назвав її повією.

Після словесних образ чоловік застосував проти подружжя сльозогінний газ із великого балона, схожого на поліцейський. Вагітна жінка почала задихатися.

Розслідування: що загрожує нападникові

Польська поліція відкрила провадження за статтею 257 Кримінального кодексу Польщі — порушення недоторканності особи з мотивів національної приналежності. Санкція передбачає до трьох років ув’язнення.

У Центрі моніторингу расистських і ксенофобських проявів зазначили, що надають постраждалим юридичну допомогу та наголосили на зростанні антиукраїнських настроїв у Польщі.

Правозахисники також звернули увагу на небезпеку мови ворожнечі, яка, за їхніми словами, може призводити до реальних актів насильства та дестабілізації суспільства.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, як у Польщі жінка напала з ножем на таксиста-українця. Таксист віддав нападниці всі гроші, телефон, а потім зміг утекти.

А торік у Польщі жорстоко образили блогерку, сплутавши її з українкою. Жінка вигулювала собаку біля дому, коли ж наткнулася на хвилю образ і принижень від незнайомки, яка подумала, що та українка.