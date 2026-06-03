"У цій війні немає військового вирішення": Рубіо зробив заяву про переговори України та РФ

Державний секретар США Марко Рубіо / © Associated Press

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Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон продовжує докладати зусиль для організації переговорів між Україною та Росією, однак наразі прогрес у цьому напрямку залишається обмеженим.

Про це Рубіо заявив під час виступу 3 червня.

За його словами, США сподіваються на прогрес у переговорах між РФ та Україною саме 2026 року. Водночас сторони поки що не демонструють готовності до взаємних поступок.

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«Ми, як і раніше, готові відіграти будь-яку роль у цьому процесі, оскільки вважаємо, що у цій руйнівній війні немає військового вирішення — лише дипломатичне», — зазначив Рубіо.

За його словами, зараз досягнення угоди малоймовірне, оскільки обидві сторони, і особливо Росія, відмовляються йти на поступки.

«На жаль, жодна зі сторін, особливо російська, не готова до поступок, необхідних для досягнення миру», — зазначив Рубіо.

Водночас він визнав, що нинішній етап можна охарактеризувати як «тривалі труднощі», а перспективи мирної угоди залишаються слабкими.

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США — не нейтральний посередник

Окремо Рубіо підкреслив, що США не є нейтральним посередником у конфлікті, адже Вашингтон постачає зброю Україні за програмою PURL та запроваджує санкції проти Росії, але не підтримує жодних кроків на користь РФ.

«Це джерело розчарування для всього світу», — наголосив він, додавши, що Сполучені Штати готові й надалі сприяти будь-яким дипломатичним зусиллям, які можуть наблизити завершення війни.

За словами держсекретаря, головною проблемою залишається небажання сторін іти на компроміс, без якого досягнення мирної угоди наразі має малоймовірний вигляд.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія має промислову спроможність регулярно здійснювати масштабні ракетні удари по території України.

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Також український президент заявив, що Україна наразі не «у фокусі США», а переговорний процес щодо закінчення війни просувається повільніше, ніж очікував Київ.

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