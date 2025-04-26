У ЦРУ підтвердили загибель сина своєї топпосадовиці у війні проти України

Майкл Глосс / © Фото з особистого архіву

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На війні проти України загинув син заступниці очільника одного з відділів ЦРУ Майкл Глосс. У нього був підписаний контракт з російською армією.

Про це пише NBC News із посиланням на речника ЦРУ.

У ЦРУ заявили, що 21-річний Майкл Глосс справді загинув під час війни в Україні, однак не уточнили, на чиєму боці він був. Там також наголосили, що сімʼя «пережила немислиму особисту трагедію», і зазначили, що Глосс мав проблеми з психічним здоровʼям.

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«ЦРУ вважає смерть Майкла приватною сімейною справою сімʼї Глосс, а не питанням національної безпеки. Уся родина ЦРУ глибоко сумує через свою втрату», — заявив представник відомства.

Раніше повідомлялося, що Майкл Глосс загинув ще у квітні 2024-го, під час наступу російських окупантів на Бахмутському напрямку. Однак поховали його лише у грудні минулого року, водночас в офіційному некролозі причини його смерті не згадували.

Як з’ясувалося, Майкл Глосс був сином заступниці директора з цифрових інновацій у Центральному розвідувальному управлінні США Джуліанн Глосс. Його батько, Ларрі Глосс, є ветераном американських ВМС, він брав участь в операції «Буря в пустелі» у Перській затоці на початку 1990-х.

Під час перебування у Стамбулі Глосс зробив російську візу і вирушив у подорож із півдня Росії до Москви. Під час мандрівки він публікував фото з прапором СРСР та створив сторінку у «Вконтакте». Майкл підписався на групи про Володимира Леніна, Йосипа Сталіна та комунізм, а також викладав відео з Володимиром Путіним.

Коли в американця сплив термін візи, він опинився у Москві на вулиці Яблочкова у пункті вербування на військову службу за контрактом, а потім — на війні в Україні.