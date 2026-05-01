У Туапсе четверта атака дронів: спалахнула пожежа на НПЗ і морському терміналі (відео)

Атака на Туапсе / © із соцмереж

У російському місті Туапсе безпілотники вчетверте атакували об’єкти інфраструктури.

Як повідомляють OSINT-спільноти, під ударом опинилися нафтопереробний завод і морський термінал. Після влучань там спалахнула пожежа.

За даними з відкритих джерел, атака триває, а в районі чути вибухи. Офіційної інформації про наслідки та постраждалих наразі немає.

Інцидент став черговим у серії атак на Туапсе — раніше місто вже кілька разів зазнавало ударів безпілотників по енергетичній інфраструктурі.

Атаки на НПЗ в Туапсе — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 28 квітня в Туапсе внаслідок чергової масованої атаки дронів виникла пожежа на території НПЗ. За словами очевидців і судячи з відео в мережі, після серії вибухів загорілися щонайменше два резервуари з пальним.

У зв’язку з пожежею на НПЗ влада оголосила евакуацію жителів прилеглих вулиць. Ситуацію охарактеризували як серйозну надзвичайну подію та попередили про можливу загрозу поширення вогню на житлові будинки. Місто огорнув густий дим, відчувався різкий запах гару, а в річці зафіксували темні потоки, схожі на нафтопродукти.

Президент РФ Володимир Путін назвав удари по НПЗ у Туапсе «тероризмом» та ознакою слабкості України через її територіальні втрати на фронті. Попри заяву про відсутність критичних ризиків, він визнав існування загроз для інфраструктури від атак безпілотників.

