ТСН у соціальних мережах

У Туапсе знову прогриміли вибухи: спалахнула пожежа біля одного з найбільших НПЗ Росії (відео)

У російському Туапсе Краснодарського краю вночі було гучно — місцеві повідомляють про вибухи, роботу ППО та пожежу, над містом видно заграву, ймовірно в районі нафтопереробного заводу.

Пожежа в Туапсе

У російському місті Туапсе вночі пролунали вибухи. За даними місцевих пабліків, у районі працювала протиповітряна оборона.

Очевидці повідомляють, що після серії гучних звуків у місті спалахнула пожежа. У небі було видно яскраву заграву.

Попередньо, займання могло виникнути в районі Туапсинського нафтопереробного заводу — одного з найбільших у Росії. Підприємство входить до структури Роснефть та працює під управлінням ТОВ «РН-Туапсінський НПЗ».

Завод спеціалізується на первинній переробці нафти і є важливим елементом паливно-енергетичної інфраструктури РФ.

Пізніше стало відомо, що, за даними російської сторони, внаслідок нічної атаки на Туапсе загинув один чоловік, ще одна людина дістала поранення. Також сталося займання в морському порту. Уламки безпілотників, як стверджують місцеві російські чиновники, пошкодили скління в кількох будівлях у місті, зокрема в початковій школі, дитячому садку, музеї та церкві. На місцях події продовжують працювати екстрені служби.

Нагадаємо, що раніше після удару безпілотників по нафтопереробному завод “Роснефти” в російському місті Туапсе стовп чорного диму розтягнувся на більш ніж 150 км.

