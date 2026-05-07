У Тулі лунали вибухи: росіяни заявили про атаку дронів

У російській Тулі вночі 7 травня пролунала серія вибухів. Місцеві жителі заявляють про роботу систем протиповітряної оборони через атаку безпілотників.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

За словами очевидців, вибухи почали лунати близько 02:40. Жителі Тули стверджують, що чули щонайменше п’ять вибухів у південній та південно-західній частині міста. Також гучні звуки нібито було чути в районі міста Алексін Тульської області.

Російські пабліки пишуть, що сили ППО нібито збивали українські безпілотники в небі над регіоном. Офіційного підтвердження або інформації про наслідки атаки наразі немає.

Тим часом мер Москви Сергій Собянін заявив про знищення двох безпілотників на підльоті до російської столиці. За його словами, на місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

На тлі атаки у московському аеропорту Внуково затримуються понад 20 рейсів. Причини затримок офіційно не уточнювалися.

Нагадаємо, російське військово-політичне керівництво посилює протиповітряну оборону навколо Москви перед парадом 9 травня, перекидаючи системи ППО з інших регіонів РФ.

Крім того, в Москві під час підготовки та проведення параду до 9 травня тривають масштабне відключення мобільного інтернету та обмеження на SMS. За повідомленнями ЗМІ, оператори зв’язку вже почали попереджати мешканців про можливі перебої в період від 5 до 9 травня.

Кілька днів тому президент Володимир Зеленський натякнув, що українські дрони можуть завітати на парад до Москви.

