У Тульській області чути вибухи: росіяни заявляють про атаку дронами на напрямку до Москви

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

У ніч проти 20 листопада, близько приблизно о 02:30, мешканці Новомосковська Тульської області РФ почули серію гучних вибухів. За їхніми словами, пролунало від 5 до 7 потужних вибухів.

Про це пишуть російські Telegram-канали, зокрема SHOT.

Очевидці розповідають, що вибухи супроводжувалися звуками польоту безпілотників. Жителі Тули також повідомляють про звук дронів, які, за їхніми словами, рухалися у напрямку Москви.

Реклама

Регіональні ресурси стверджують, що попередньо йдеться про спробу українських БПЛА прорватися до московського регіону через територію Тульської області. У районі працювала російська система протиповітряної оборони.

Раніше в області оголошували небезпеку атаки дронів. Станом на цю хвилину офіційної інформації щодо наслідків, руйнувань чи постраждалих немає.

Нагадаємо, СБУ та інші Сили оборони України у ніч проти 14 листопада уразили порт «Новоросійськ» у Росії та позиції зенітно-ракетного комплексу С-300/400 на території військової частини в однойменному місті.