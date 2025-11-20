ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
30
Час на прочитання
1 хв

У Тульській області чути вибухи: росіяни заявляють про атаку дронами на напрямку до Москви

У ніч проти четверга в районі Новомосковська та Тули пролунали вибухи, місцеві ЗМІ та жителі повідомляють про роботу російської ППО та ймовірну атаку безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 20 листопада, близько приблизно о 02:30, мешканці Новомосковська Тульської області РФ почули серію гучних вибухів. За їхніми словами, пролунало від 5 до 7 потужних вибухів.

Про це пишуть російські Telegram-канали, зокрема SHOT.

Очевидці розповідають, що вибухи супроводжувалися звуками польоту безпілотників. Жителі Тули також повідомляють про звук дронів, які, за їхніми словами, рухалися у напрямку Москви.

Регіональні ресурси стверджують, що попередньо йдеться про спробу українських БПЛА прорватися до московського регіону через територію Тульської області. У районі працювала російська система протиповітряної оборони.

Раніше в області оголошували небезпеку атаки дронів. Станом на цю хвилину офіційної інформації щодо наслідків, руйнувань чи постраждалих немає.

Нагадаємо, СБУ та інші Сили оборони України у ніч проти 14 листопада уразили порт «Новоросійськ» у Росії та позиції зенітно-ракетного комплексу С-300/400 на території військової частини в однойменному місті.

Дата публікації
Кількість переглядів
30
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie