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У Тульській області після атаки спалахнув склад Wildberries
Після серії вибухів у населеному пункті Алексіно спалахнула масштабна пожежа на території логістичного хабу компанії Wildberries.
У ніч проти 5 серпня Тульська область Росії опинилася під атакою.
Про це повідомляють російські Telegram-канали та OSINT-пабліки.
У мережі поширювали інформацію про вибухи та можливе ураження об'єкта.
Згодом із оприлюднених кадрів стало зрозуміло, що загорівся логістичний хаб Wildberries у населеному пункті Алексіно Тульської області.
Наразі місцева влада офіційно не коментувала інцидент.
Раніше повідомлялося, що росіяни в істериці скаржаться на атаки по нових складах Wildberries.
Ми раніше інформували, що у Володимирській області Росії у ніч проти 3 серпня дрони атакували один із найбільших логістичних хабів маркетплейсу Wildberries.