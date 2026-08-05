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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
132
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1 хв

У Тульській області після атаки спалахнув склад Wildberries

Після серії вибухів у населеному пункті Алексіно спалахнула масштабна пожежа на території логістичного хабу компанії Wildberries.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Пожежа на складі Wildberries

Пожежа на складі Wildberries

У ніч проти 5 серпня Тульська область Росії опинилася під атакою.

Про це повідомляють російські Telegram-канали та OSINT-пабліки.

У мережі поширювали інформацію про вибухи та можливе ураження об'єкта.

Згодом із оприлюднених кадрів стало зрозуміло, що загорівся логістичний хаб Wildberries у населеному пункті Алексіно Тульської області.

Наразі місцева влада офіційно не коментувала інцидент.

Раніше повідомлялося, що росіяни в істериці скаржаться на атаки по нових складах Wildberries.

Ми раніше інформували, що у Володимирській області Росії у ніч проти 3 серпня дрони атакували один із найбільших логістичних хабів маркетплейсу Wildberries.

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Дата публікації
Кількість переглядів
132
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