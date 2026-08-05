У Тульській області після атаки спалахнув склад Wildberries

Пожежа на складі Wildberries

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У ніч проти 5 серпня Тульська область Росії опинилася під атакою.

Про це повідомляють російські Telegram-канали та OSINT-пабліки.

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У мережі поширювали інформацію про вибухи та можливе ураження об'єкта.

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Згодом із оприлюднених кадрів стало зрозуміло, що загорівся логістичний хаб Wildberries у населеному пункті Алексіно Тульської області.

Наразі місцева влада офіційно не коментувала інцидент.

Раніше повідомлялося, що росіяни в істериці скаржаться на атаки по нових складах Wildberries.

Ми раніше інформували, що у Володимирській області Росії у ніч проти 3 серпня дрони атакували один із найбільших логістичних хабів маркетплейсу Wildberries.

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