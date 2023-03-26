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У Тульській області РФ пролунав гучний вибух: перші подробиці та відео

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1310
Час на прочитання
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У Тульській області РФ пролунав гучний вибух: перші подробиці та відео

Фото: Фото з соціальних мереж

У Росії заявляють, що через загадковий вибух є потерпілі.

У Тульській області Росії у неділю, 26 березня, пролунав сильний вибух. Громадяни країни-агресорки заявляють про те, що там нібито впав невідомий безпілотник. 

Про це пише російський пропагандистський телеграм-канал Baza. 

Сильний вибух пролунав у місті Киреєвськ, що за 30 кілометрів від Тули. На місці падіння невідомого об'єкта утворилась велика вирва. Місцеві заявляють, що там нібито впав невідомий безпілотник. 

Жителі міста заявляють, що через падіння невідомого безпілотника постраждали хлопець та дівчина. Також вибухова хвиля пошкодила кілька будинків. 

Обставини інциденту невідомі. 

© Фото з соціальних мереж
Фото: Фото з соціальних мереж

Нагадаємо, 24 березня, в тимчасово окупованому Севастополі на Кримському півострові пролунали потужні вибухи.

20 березня влада країни-агресорки також заявляла про падіння невідомих дронів у Бєлгородській області та під Москвою.

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Дата публікації
Перегляди
1310
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