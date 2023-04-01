У Тульській області РФ викликав переполох дрон, який застряг на дереві: фото

У суботу, 1 квітня, щось схоже на квадрокоптер перелякало жителів міста Єфремова Тульської області РФ.

Про це повідомляють Telegram-канали.

Невеликий дрон зачепився за гілки дерева поряд із житловим будинком. Невідомий літальний об’єкт викликав справжній переполох. На місце падіння дрона викликали рятувальників МНС та силовиків.

Коли його з обережністю зняли, то виявилося, що це дитяча модель літального апарата, яка не облаштована камерами та не містить жодних боєприпасів.

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Такий пластмасовий коптер коштує близько півтори тисячі російських рублів (450 гривень).

Власника дитячої іграшки тепер розшукує поліція, ймовірно, не тільки для того, щоб повернути її, але й притягнути до відповідальності за такий першоквітневий жарт.

Нагадаємо, раніше Москву "атакував" синьо-жовтий дрон із написом "Слава Україні". Він нібито впав на територію так званої Нової Москви біля залізничних колій.

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