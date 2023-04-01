У Тульській області РФ викликав переполох дрон, який застряг на дереві: фото

Невідомий літальний апарат упав на дерево поблизу житлового будинку.
У суботу, 1 квітня, щось схоже на квадрокоптер перелякало жителів міста Єфремова Тульської області РФ.
Про це повідомляють Telegram-канали.
Невеликий дрон зачепився за гілки дерева поряд із житловим будинком. Невідомий літальний об’єкт викликав справжній переполох. На місце падіння дрона викликали рятувальників МНС та силовиків.
Коли його з обережністю зняли, то виявилося, що це дитяча модель літального апарата, яка не облаштована камерами та не містить жодних боєприпасів.
Такий пластмасовий коптер коштує близько півтори тисячі російських рублів (450 гривень).
Власника дитячої іграшки тепер розшукує поліція, ймовірно, не тільки для того, щоб повернути її, але й притягнути до відповідальності за такий першоквітневий жарт.
Нагадаємо, раніше Москву "атакував" синьо-жовтий дрон із написом "Слава Україні". Він нібито впав на територію так званої Нової Москви біля залізничних колій.
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