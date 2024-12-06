У Туреччині 17 людей загинули після вживання алкоголю в туристичному місті

У Стамбулі, Туреччина, 17 людей загинули після вживання підробленого алкоголю.

Про це повідомляє Turkiye Today.

Тисячі літрів алкоголю було вилучено з полиць супермаркетів у турецькому місті, яке очолює список європейських напрямків відпочинку на 2024 рік.

Тиждень тому влада повідомила про загибель трьох людей. Відтоді кількість жертв, які, як підозрюють, померли після вживання контрафактного алкоголю, зросла до 17.

Крім того, 22 людини з симптомами отруєння все ще перебувають на лікуванні в медзакладі. Їхній стан лише погіршується, попри постійну медичну допомогу.

Це сталося після того, як аналогічне отруєння метанолом призвело до загибелі шести туристів у Лаосі.

Із наближенням Нового року існують побоювання, що жертвами отруєння стануть ще більше людей, оскільки торговці намагаються заробити на продажу чистого метанолу. Цю речовину, непридатну для споживання людиною, часто додають до алкоголю замість етанолу, оскільки вона дешевша.

Влада посилила перевірки з метою боротьби з виробництвом та розповсюдженням підробленого алкоголю. Поліція провела операції в декількох районах, зокрема в Кагітхане, Есеньюрт, Умраніє, Ускюдар, Султангазі та Бакиркьой.

У Бейоглу співробітники під виглядом покупців вистежили підозрюваних, які продавали контрафактний алкоголь на мотоциклі. Поліція повідомила, що їх затримали під час дистрибуції. У результаті було вилучено велику кількість контрафактного алкоголю, який готувався до продажу. Наразі під час подібних затримань було затримано 19 осіб, вісьмом з яких згодом було висунуто звинувачення.

Місцеві ЗМІ повідомили, що було конфісковано 410 літрів етилового та метилового спирту. Також було проведено обшуки на шести дистиляторах, які використовувалися для виробництва контрафактного алкоголю і сигар.

У березні Міністерство торгівлі Туреччини повідомило, що минулого року в країні було вилучено 7386 літрів контрафактного алкоголю.

Нагадаємо, 33-річна акторка померла після вживання "очисної" жаб'ячої отрути під час духовного ретриту. У неї почалася блювота і сильна діарея.

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