У Туреччині дівчина поділилася моторошними селфі за кілька хвилин до загибелі в авіакатастрофі

Пілот літака, на якому летіла дівчина, також загинув
Молода турецька косметолог оприлюднила селфі з підписом прощання за кілька хвилин до того, як розбився літак, на якому вона летіла.
Про це повідомляє New York Post.
Повідомляється, що у четвер вдень 22-річна Бурджу Саглам і 54-річний пілот вилетіли з Памукова, що у Туреччині.
Саглам усміхалася, коли вона публікувала кадри та фотографії себе з кабіни в Instagram із підписом «До побачення».
Одномоторний літак, у якому вони летіли з пілотом, впав на землю, коли його крило врізалося в лінію електропередачі на електростанції в Османгазі. Повідомляється, що це відбулось після втрати зв’язку приблизно через 20 хвилин після зльоту.
Удар літака, що падав, був зафіксований камерами відеоспостереження, а уламки літака були знайдені на стоянці біля електростанції.
В результаті падіння пасажирка та пілот загинули на місці катастрофи. Згідно з повідомленням, на землі ніхто не постраждав.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Індії чоловік вижив після того, як йому проштрикнули шию 150-річним тризубцем.
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