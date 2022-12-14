Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Туреччині головного конкурента Ердогана на виборах кинули до в'язниці - Reuters

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
424
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Туреччині головного конкурента Ердогана на виборах кинули до в'язниці - Reuters

Фото: Associated Press

Державний департамент США "глибоко стурбований і розчарований" вироком.

Турецький суд засудив мера Стамбула, якого вважають головним потенційним суперником президента Таїпа Ердогана на виборах наступного року, Екрема Імамоглу до ув'язнення та наклав політичну заборону. Його ще також вважають опозиційним політиком.

Вирок оголосили у середу, 14 грудня, пише Reuters.

У повідомленні видання зазначається, що Імамоглу був засуджений до двох років і семи місяців ув'язнення разом із забороною, обидва з яких повинні бути підтверджені апеляційним судом, за образу державних службовців у промові, яку він зробив після перемоги на муніципальних виборах у Стамбулі 2019 року. Тоді турецький політик назвав "дурнями" тих, хто скасував перше голосування, під час якого він переміг кандидата від партії Ердогана.

Тюремний вирок або політична заборона Імамоглу повинні бути підтримані в апеляційних судах, що потенційно може продовжити розгляд справи після виборів. 

У США та Європарламенті відреагували на винесений вирок опозиційному політику. Державний департамент США "глибоко стурбований і розчарований" вироком. А доповідач Європарламенту по Туреччині Начо Санчес Амор висловив недовіру щодо "немислимого" вердикту.

Нагадаємо, Ердоган попросив Путіна очистити північ Сирії від курдів. 

Туреччина звинувачує у теракті курдів і боїться нових атак

Туреччина звинувачує у теракті курдів і боїться нових атак

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
424
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація