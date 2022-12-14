У Туреччині головного конкурента Ердогана на виборах кинули до в'язниці - Reuters

Турецький суд засудив мера Стамбула, якого вважають головним потенційним суперником президента Таїпа Ердогана на виборах наступного року, Екрема Імамоглу до ув'язнення та наклав політичну заборону. Його ще також вважають опозиційним політиком.

Вирок оголосили у середу, 14 грудня, пише Reuters.

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У повідомленні видання зазначається, що Імамоглу був засуджений до двох років і семи місяців ув'язнення разом із забороною, обидва з яких повинні бути підтверджені апеляційним судом, за образу державних службовців у промові, яку він зробив після перемоги на муніципальних виборах у Стамбулі 2019 року. Тоді турецький політик назвав "дурнями" тих, хто скасував перше голосування, під час якого він переміг кандидата від партії Ердогана.

Тюремний вирок або політична заборона Імамоглу повинні бути підтримані в апеляційних судах, що потенційно може продовжити розгляд справи після виборів.

У США та Європарламенті відреагували на винесений вирок опозиційному політику. Державний департамент США "глибоко стурбований і розчарований" вироком. А доповідач Європарламенту по Туреччині Начо Санчес Амор висловив недовіру щодо "немислимого" вердикту.

Нагадаємо, Ердоган попросив Путіна очистити північ Сирії від курдів.

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