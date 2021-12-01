У Туреччині хуртовина замела дороги та зупинила рух транспорту

За даними метеорологів, небезпека потужних снігопадів та штормів в країні все ще зберігається.

Від ранку середи, 1 грудня, у турецькому регіоні Східна Анатолія тривають потужні снігопади, через які десятки автомобілів застрягли на дорогах.

Про це повідомляє видання Hurriyet.

Екстреним службам довелося залучати спецтехніку, щоб розчистити занесені снігом автотраси та звільнити із заметів автомобілі у провінції Ардаган.

У провінції Ерзінджан через снігову стихію заблоковано шляхи до деяких населених пунктів. Під час хуртовини тут перекинулася одна із вантажівок, яку довелося ставити на колеса за допомогою підйомного крана.

На трасі Байбурт-Ерзурум на деякий час став непрохідним для транспорту перевал на горі Коп Гечіді. Після очищення траси від снігу рух відновлено частково, він здійснюється під контролем дорожніх служб.

Турецькі метеорологи попереджають громадян, що небезпека сильних штормів та хуртовини все ще зберігається.

Нагадаємо, раніше ураганний вітер, який від ранку понеділка, 29 листопада, вирував у Стамбулі (Туреччина), став причиною кораблетрощі у провінції Ізмір.

Читайте також: