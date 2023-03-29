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У Туреччині кіт після землетрусу 49 днів провів під завалами і вижив: дивовижна історія

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Туреччині кіт після землетрусу 49 днів провів під завалами і вижив: дивовижна історія

Фото: Anadolu Agency

Власниця кота шукала свого домашнього улюбленця весь цей час.

У провінції Кахраманмараш у Туреччині, де стались руйнівні землетруси, кіт 49 днів провів під завалами і вижив. У тварини численні травми та зневоднення. 

Про це пише Anadolu.

Кіт, якого кличуть Хан, має два роки. Він мешкав у родині 36-річної Ніди Діни та її доньки. У лютому, коли стались руйнівні землетруси, родина не встигла знайти тварину під завалами. Проте жінка від лютого ночувала в автомобілі у дворі свого зруйнованого будинку, щоб розшукати пухнастого друга. Кота знайшли тільки через 49 днів після землетрусу і на диво він виявився живим. 

"Це неймовірне диво для нас. Я не втрачала надії до останнього моменту, кіт завжди спав зі мною. Його побачили та знайшли екскаваторник і власник будинку – на килимі на кухні. Потім ми відвезли його до ветеринара", – розповіла жінка. 

© Anadolu Agency
Фото: Anadolu Agency

У тварини діагностували переломи лап, зневоднення. Також підозрюють, що в кота можуть бути травми внутрішніх органів. 

Нагадаємо, 6 лютого 2023 року землетруси в Туреччині і Сирії призвели до загибелі понад 52 тисячі людей. Тоді магнітуда найсильнішого землетрусу становила 7,7 бала. 

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Дата публікації
Перегляди
871
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