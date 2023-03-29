У Туреччині кіт після землетрусу 49 днів провів під завалами і вижив: дивовижна історія

Власниця кота шукала свого домашнього улюбленця весь цей час.
У провінції Кахраманмараш у Туреччині, де стались руйнівні землетруси, кіт 49 днів провів під завалами і вижив. У тварини численні травми та зневоднення.
Про це пише Anadolu.
Кіт, якого кличуть Хан, має два роки. Він мешкав у родині 36-річної Ніди Діни та її доньки. У лютому, коли стались руйнівні землетруси, родина не встигла знайти тварину під завалами. Проте жінка від лютого ночувала в автомобілі у дворі свого зруйнованого будинку, щоб розшукати пухнастого друга. Кота знайшли тільки через 49 днів після землетрусу і на диво він виявився живим.
"Це неймовірне диво для нас. Я не втрачала надії до останнього моменту, кіт завжди спав зі мною. Його побачили та знайшли екскаваторник і власник будинку – на килимі на кухні. Потім ми відвезли його до ветеринара", – розповіла жінка.
У тварини діагностували переломи лап, зневоднення. Також підозрюють, що в кота можуть бути травми внутрішніх органів.
Нагадаємо, 6 лютого 2023 року землетруси в Туреччині і Сирії призвели до загибелі понад 52 тисячі людей. Тоді магнітуда найсильнішого землетрусу становила 7,7 бала.
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