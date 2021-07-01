У Туреччині людей щеплюватимуть трьома дозами вакцини від COVID-19

А тим, хто перехворів коронавірусом, тепер радять вакцинуватися не через шість місяців, а через три.

У Туреччині населенню країни будуть вводити третю дозу вакцини від коронавірусу. Відповідне рішення ухвалило тамтешнє Міністерство охорони здоров’я.

Про це пише видання Hurriyet.

Згідно з рішенням, третя доза вакцини буде введена громадянам від 50 років і медичним працівникам. Громадяни можуть отримати третю дозу, незалежно від того, яку вакцину вони отримали в перших двох дозах.

Також ті, хто перехворів коронавірусом, може вакцинуватися через три місяці після одужання, раніше цей термін сягав 6 місяців. Тим, хто щепився Pfizer, другу дозу будуть вводити через 4 тижні після першої.

Очільник МОЗ країни Фахреттін Коджа сказав, що охочі зробити додаткове щеплення можуть записатися вже від четверга, 1 липня. Він зазначив, що вибір вакцини для щеплення залишається винятково за пацієнтом.

За його словами, влада Туреччини мобілізувалася, щоб привезти вакцини і країна була однією з провідних з темпів вакцинації. Він також наголосив, що чим більше людей буде вакциновано, тим швидше буде усунуто загрозу коронавірусу, адже він може легко мутувати, а доступні вакцини, у "деякою мірою володіють захисним ефектом, і вакцинація буде мати велике значення".

Нагадаємо, учені з університету Вашингтона в Сент-Луїсі у новому дослідженні з'ясували, які вакцини можуть роками захищати від коронавірусу. Детально про це читайте тут.

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