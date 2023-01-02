У Туреччині мікроавтобус з держслужбовцями потрапив у ДТП – 6 людей загинуло

У Туреччині в результаті аварії мікроавтобуса є жертви.

У турецькій провінції Мардін сталася аварія – перекинувся мікроавтобус, шестеро людей загинуло, ще п’ять осіб отримали поранення.

Про це повідомляє видання Anadolu.

Губернатор провінції Мардін Махмут Демірташ заявив, що загиблі в аварії були державними службовцями.

За попередньою інформацією, мікроавтобус впав за відбійник на шосе Мідят-Омерлі.

At least 6 dead, 5 injured in road accident in southeastern #Türkiye Mardin province



According to initial reports, at least 6 people were killed & 5 others injured after a van ferrying workers veered off a highway and fell into a ditch in the #Ömerli district.#Breaking pic.twitter.com/bbcyWbYpQg — Sarwar (@ferozwala) January 2, 2023

До регіону були направлені бригади жандармерії та медичні бригади.

Троє поранених були доставлені до лікарні в Мідяті, аще двоє – до лікарні в Мардіні.

Нагадаємо, два гелікоптери зіткнулися біля морського тематичного парку в австралійському штаті Квінсленд.

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