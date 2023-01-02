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У Туреччині мікроавтобус з держслужбовцями потрапив у ДТП – 6 людей загинуло

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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264
Час на прочитання
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У Туреччині мікроавтобус з держслужбовцями потрапив у ДТП – 6 людей загинуло

Фото: Anadolu

У Туреччині в результаті аварії мікроавтобуса є жертви.

У турецькій провінції Мардін сталася аварія – перекинувся мікроавтобус, шестеро людей загинуло, ще п’ять осіб отримали поранення. 

Про це повідомляє видання Anadolu.

Губернатор провінції Мардін Махмут Демірташ заявив, що загиблі в аварії були державними службовцями.

За попередньою інформацією, мікроавтобус впав за відбійник на шосе Мідят-Омерлі.

До регіону були направлені бригади жандармерії та медичні бригади.

Троє поранених були доставлені до лікарні в Мідяті, аще двоє – до лікарні в Мардіні.

Нагадаємо, два гелікоптери зіткнулися біля морського тематичного парку в австралійському штаті Квінсленд.

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Дата публікації
Перегляди
264
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