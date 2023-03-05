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У Туреччині на 25 день після землетрусу з-під завалів врятували собаку – зворушливе відео

У Туреччині на 25 день після землетрусу з-під завалів врятували собаку – зворушливе відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1024
Час на прочитання
2 хв
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У Туреччині на 25 день після землетрусу з-під завалів врятували собаку – зворушливе відео

Фото: скриншот з відео

Рятувальники продовжують розбирати завали після руйнівного землетрусу у Туреччині.

У турецькому місті Хатай рятувальники на 25 день після масштабного землетрусу дістали з-під руїн собаку породи Тер'єр, який вцілів.  

Про це пише Gazete Оksijen.

Робітники проводили роботи з вивезення сміття в одній зі зруйнованих будівель у районі Антак'я, коли почули шум – вони призупинили роботиі почали розбір завалів.

Під час пошуків було виявлено собаку, якого відразу ж відправили до пересувної клініки для ветеринарного контролю. Також на місці було знайдено тіло людини, яка, ймовірно, була власником тварини.

Тер'єр знайшов їжу у місці, де був заблокований, і саме тому зміг вижити.

Руйнівний землетрус у Туреччині та Сирії

За останніми даними, кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 50 тисяч, рятувальники продовжують роботу. 

Після масштабних поштовхів 6 лютого, у Туреччині продовжують фіксувати землетруси, однак вже не такої сили.

У Туреччині заарештували 184 спеціаліста, яких підозрюють у причетності до руйнування будівель під час землетрусів – це будівельники, власники нерухомості та особи, які проводили перебудову будівель.

У ДСНС розповіли, як врятували жінку, яка була під завалами 205 годин.

У турецькому місті Адіяман з-під завалів врятували коня, який пробув там 21 день. 

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Дата публікації
Перегляди
1024
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