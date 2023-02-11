У Туреччині на рятувальників завалилася частина будинку: з'явилося відео

На щастя, рятувальнику, який опинився під завалами, вчасно допомогли його колеги.

У Туреччині триває ліквідація наслідків смертоносного землетрусу. Рятувальники зі всього світу прибули до країни, аби допомогти розбирати завали.

Під час пошуків людей під завалами у провінції Хатай на півдні країни на рятувальників завалилася частина будинку.

Моторошне відео оприлюднив канал Habertürk.

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Команда рятувальників прибула із західної частини Туреччини. Надзвичайники працювали п'ять днів, розбираючи руїни.

"Пошуково-рятувальна команда стихійних лих ADAK проводила рятувальні роботи в руїнах будинку. Ймовірно, через порушення техніки безпеки на них обвалилися залишки будівлі", - йдеться у відео.

На щастя, рятувальнику, який опинився під завалами, допомогли його колеги. Офіцер служби порятунку Батухан Тюген здоровий і продовжує рятувальні роботи.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок землетрусу у Туреччині та Сирії збільшилося до 24 218 людей.

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