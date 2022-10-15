У Туреччині на шахті пролунав потужний вибух: декілька десятків гірників загинуло

На місце трагедії вилетів президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який скасував заплановані на суботу заходи.
На півночі Туреччини стався вибух на шахті. За останніми даними, кількість жертв зросла до 41. Рятувальні роботи продовжуються.
Про це повідомляє BBC.
Зазначається, вибух пролунав о 18:15 за місцевим часом 14 жовтня на державній вугільній шахті Amasra Muessese Mudurlugu в районі Амасра, провінції Бартін на Чорноморському узбережжі Туреччини.
Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу додав, що на момент вибуху у шахті перебувало близько 110 людей. Із них вижили 58. Пошукові роботи продовжуються.
Мер Амасри зазначив, що багато з тих, хто вижив, отримали серйозні травми. Для екстреної допомоги пораненим було задіяно авіацію. Бригади рятувальників працювали всю ніч.
За даними турецького МВС, вибух стався на глибині близько 300 метрів. Тим часом міністр енергетики Туреччини Фатіха Донмеза зазначив, деякі фактори вказують на те, що причиною вибуху могла стати метаноповітряня суміш. Водночас, у прокуратурі зазначають, що причин вибуху поки не встановлено, розпочато розслідування.
На місце трагедії вилетів президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який скасував заплановані на суботу заходи.
Нагадаємо, раніше внаслідок збройного нападу у турецькому місті Мерсін двоє поліцейських отримали поранення, один з них загинув.
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