У Туреччині на шахті пролунав потужний вибух: декілька десятків гірників загинуло

На місце трагедії вилетів президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який скасував заплановані на суботу заходи.

На півночі Туреччини стався вибух на шахті. З а останніми даними, кількість жертв зросла до 41. Рятувальні роботи продовжуються.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, вибух пролунав о 18:15 за місцевим часом 14 жовтня на державній вугільній шахті Amasra Muessese Mudurlugu в районі Амасра, провінції Бартін на Чорноморському узбережжі Туреччини.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу додав, що на момент вибуху у шахті перебувало близько 110 людей. Із них вижили 58. П ошукові роботи продовжуються.

Мер Амасри зазначив, що багато з тих, хто вижив, отримали серйозні травми. Для екстреної допомоги пораненим було задіяно авіацію. Бригади рятувальників працювали всю ніч.

Фото: Associated Press

За даними турецького МВС, вибух стався на глибині близько 300 метрів. Тим часом м іністр енергетики Туреччини Фатіха Донмеза зазначив, деякі фактори вказують на те, що причиною вибуху могла стати метаноповітряня суміш. Водночас, у прокуратурі зазначають, що причин вибуху поки не встановлено, розпочато розслідування.

На місце трагедії вилетів президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який скасував заплановані на суботу заходи.

Нагадаємо, раніше внаслідок збройного нападу у турецькому місті Мерсін двоє поліцейських отримали поранення, один з них загинув.

Туреччина завдала удару по сирійських угрупуваннях, яких підтримує Росія

Читайте також: