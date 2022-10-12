У Туреччині обіцяють подумати над пропозицією Путіна стати головним транспортером газу до Європи

Перетворення “Турецького потоку” на основний транспортний хаб для постачання російського газу для європейських країн потребує оцінювання та обґрунтування.

Міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Дьонмез заявив, що пропозиція президента Росії Володимира Путіна щодо створення на базі “Турецького потоку” великого “газового хабу” для Європи має отримати технічну, комерційну те юридичну оцінку.

Таку заяву цитує турецьке видання Haber Turk.

За словами міністра, наразі рано давати відповідь Путіну щодо забезпечення основного шляху російських енергетичних ресурсів до Європи через Туреччину.

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“Туреччина здійснила багато подібних міжнародних проєктів. Це технічно можливо. Але потрібно провести техніко-економічне обґрунтування, дати комерційну та юридичну оцінку”, - наголосив Дьонмез.

Турецький міністр зауважив, що відносини з Росією тривають у багатьох різних сферах, не лише в енергетиці.

“Це питання, над якими треба посидіти і поговорити”, - ухильно прокоментував він пропозицію Путіна.

Нагадаємо, в Німеччині припускають, що три труби російського газопроводу у Балтійському морі "Північний потік-1" і "2" після аварії будуть непридатні для використання назавжди.

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