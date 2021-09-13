У Туреччині перекинувся автобус з українцями: є загиблий та постраждалі

У Туреччині перекинувся автобус з українцями: є загиблий та постраждалі

ДТП сталася вранці 13 вересня на 13-му кілометрі траси Мугла-Денізлі.

Автобус з українськими та російськими туристами перекинувся в Туреччині, внаслідок чого 1 людина загинула, 49 постраждали.

Також читайте У Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП: внаслідок аварії постраждало 7 осіб

Як повідомляють турецькі ЗМІ, у водія туристичного автобусу стався серцевий напад і він здійснив зіткнення зі студентським автобусом, що їхав з протилежного напрямку.

Зазначається, що в аварії загинув водій туристичного автобуса, 30 людей отримали травми. Стан трьох студентів серед поранених важкий.

Відомо, що в автобусі з туристами їхала загалом 41 людина. Це туристи з України та Росії, вони прямували з Бодрума до Денізлі. Після повідомлення про ДТП на місце події було направлено велику кількість "швидких", поліцейських та пожежних бригад.

dha.com.tr

Встановлено, що водій екскурсійного автобуса помер на місці події. Постраждалих доправили до навколишніх лікарень. Поліція розпочала розслідування та повідомила, що загиблому водію буде здійснено розтин, щоб визначити, чи він помер внаслідок серцевого нападу, чи аварії.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання