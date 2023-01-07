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У Туреччині перекинувся пасажирський автобус: є загиблі, багато потерпілих

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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У Туреччині перекинувся пасажирський автобус: є загиблі, багато потерпілих

Фото: Associated Press

Зокрема, загинула дитина.

На сході Туреччини, у Діярбакирі, перекинувся пасажирський автобус. В автотрощі загинуло щонайменше п'ятеро людей, серед них дитина. Також 22 людей постраждали.

Про це повідомляє СNN Türk.

Зазначається, що аварія сталася близько 03:00 на шосе Діярбакир-Сільван у районі Багдере. На місце ДТП було направлено велику кількість медичних та пожежних бригад, представників поліції.

Пасажирський автобус компанії Yeni Diyarbakir прямував з Діярбакира до Игдира. За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням на слизькій після дощу дрозі. Вдія автобуса, запасного водія та помічника затримали правоохоронці.

Фото: СNN Türk. / ©
Фото: СNN Türk.

Як повідомлялося, у США шестирічний хлопчик вистрілив в 30-річну вчительку початкової школи у місті Ньюпорт-Ньюс, штат Вірджинія. Дитину затримали поліцейські. Постраждала вчителька перебуває у критичному стані. За її життя наразі борються лікарі.

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Дата публікації
Перегляди
1175
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