У Туреччині перекинувся туристичний автобус: є загиблі та потерпілі

У Туреччині перекинувся туристичний автобус: є загиблі та потерпілі

Аварія забрала життя шести осіб.

У Туреччині перекинувся туристичний автобус: загинуло щонайменше шість людей.

Про це повідомляє місцеве видання Hurriyet.

Аварія сталася на на 47-му кілометрі автомагістралі Конья-Аксарай. Автобус прямував з Ізміру до Каппадокії. На дорозі була ожеледиця. Водій не впорався з керуванням. Автобус вилетів з проїжджої частини та перекинувся.

У салоні автобуса перебувало 45 пасажирів, а також двоє водіїв. За останніми даними шесторо людей загинули. Крім того, 41 пасажир постраждав. Один перебуває у важкому стані. Постраждалих шпиталізували до медичних закладів.

Водіїв після аварії затримали. Наразі на місці ДТП працюють екстрені служби, медики та поліція. Фахівці встановлюють причини аварії.

Як повідомлялося, у Греції на пасажирському поромі сталася пожежа. Інцидент стався в Іонічному морі. Спалахнув корабель з майже трьома сотнями людей на борту. Зайнялося на палубі третього поверху. Капітан корабля звернувся за допомого.

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