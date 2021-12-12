У Туреччині підтвердили перші випадки нового COVID-штаму "Омікрон": що відомо

Жоден з інфікованих не потребував госпіталізації.

У Туреччині в суботу, 11 грудня, зафіксували перші випадки захворювання на новий штам COVID-19 "Омікрон".

Про це із посиланням на міністра охорони здоров'я країни Фахреттіна Коджу повідомляє Daily Sabah.

Зазначається, що один із випадків нового варіанта зареєстрували в Стамбулі, а ще п'ять – у західній провінції Ізмір. За словами Коджи, жоден з інфікованих не потребував госпіталізації.

Очільник турецького МОЗ висловив припущення про те, що хоча "Омікрон" поширюється швидше за інші COVID-штами, він "більш м'яко впливає на пацієнтів".

"Що потрібно зробити, так це те, щоб наші громадяни продовжували вживати заходів, які вони робили досі", - наголосив міністр охорони здоров'я Туреччини.

Як повідомляли у ВООЗ, новий варіант COVID-19 "Омікрон" станом на 7 грудня зафіксовано на території 57 країн світу. Водночас, за даними МОЗ, станом на 9 грудня в Україні не зафіксовано жодного випадку цього штаму.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус вважає, що "деякі характеристики "Омікрона", зокрема глобальне розповсюдження і велика кількість мутацій, вказують на те, що він може серйозно вплинути на перебіг пандемії".

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили 9 листопада на півдні Африки.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.