У Туреччині після руйнівного землетрусу спалахнула масштабна пожежа в порту: фото

Після сильного сьогоднішнього землетрусу в турецькому порту Іскендерун, розташованому на кордоні із Сирією, спалахнула сильна пожежа.

Як повідомляє Anadolu, внаслідок двох підземних поштовхів магнітудами 7,7 та 7,6 бала в порту перевернулися вантажні контейнери, що призвело до масштабної пожежі. На місці подій перебувають рятувальники.

⚡️View from the port of Iskenderun in Turkey. pic.twitter.com/yeRnKe1LG5 — War Monitor (@WarMonitors) February 6, 2023

Очевидці повідомили агентству Reuters, що з місця пожежі тягнувся стовп густого чорного диму.

Нагадаємо, в понеділок, 6 лютого, в Туреччині поблизу міста Газіантеп стався землетрус магнітудою 7,8 бала. Це найпотужніший землетрус у країні за останні понад 80 років, також він зачепив Сирію. Поштовхи були відчутні навіть на Кіпрі, в Єгипті, Лівані, Казахстані, Грузії, Лівії та Ізраїлі.

В Туреччині було зафіксовано до 20 підземних поштовхів.

Стихійне лихо забрало життя щонайменше 1400 людей, зруйновано сотні будівель.

У Сирії внаслідок землетрусу загинула сестра прем'єр-міністра країни Хусейна Арнуса.

Читайте також: