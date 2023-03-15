У Туреччині після землетрусів зійшли селеві потоки, є жертва та зниклі безвісти

У двох турецьких провінціях знову стихійні лиха після нищівного землетрусу.

У турецьких провінціях Шанлиурфа та Адияман, які нещодавно постраждали від землетрусу, внаслідок значних опадів зійшли селеві потоки. Одна людина загинула, дев’ятеро зникли.

Про це пише CNN Türk.

Селеві потоки затягували транспортні засоби разом із пасажирами, а згодом і рятувальників, які намагалися допомогти постраждалим вибратися. Вулиці окремих населених пунктів перетворилися на річки. У окремих районах селеві потоки затопили перші поверхи будівель.

Метеорологи також попередили про опади в регіонах поблизу Мармурового, Середземного та Чорного морів, у центральній частині країни, а також на сході.

Нагадаємо, на початку березня у Туреччині знову стався землетрус.

У вівторок, 14 березня, землетрус також сколихнув південне узбережжя Греції.

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