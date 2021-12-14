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У Туреччині помер молодий український моряк, який кілька тижнів був у комі: що сталося

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У Туреччині помер молодий український моряк, який кілька тижнів був у комі: що сталося

Associated Press

Моряк перебував у комі кілька тижнів.

У Туреччині помер український моряк, який на вантажному судні начебто випив засіб для дезінфекції. Загиблому було лише 26 років.

Про це повідомляє видання Milliyet.

Зазначається, що інцидент стався на вантажному судні, яке перебувало біля берегів Самсуна, ще 28 листопада. Тоді моряк нібито спершу випив горілку, а потім засіб для дезінфекції.

У результаті його ушпиталили до міської лікарні, де він впав у кому. Лікарі намагалися врятувати його, але, на жаль, їхні спроби були марними. Український моряк 12 грудня помер в реанімації.

За інформацією видання, 26-річний українець служив на судні, яке перевозило пшеницю до Туреччини під прапором іноземної держави.

Померлий український моряк / © Milliyet
Померлий український моряк / Milliyet

Нагадаємо, на початку грудня стало відомо, що до Туреччини прибуло судно THOR (IMO 9291418), на борту якого три доби тримали тіло померлого українського моряка.

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