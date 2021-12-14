У Туреччині помер молодий український моряк, який кілька тижнів був у комі: що сталося

У Туреччині помер молодий український моряк, який кілька тижнів був у комі: що сталося

Моряк перебував у комі кілька тижнів.

У Туреччині помер український моряк, який на вантажному судні начебто випив засіб для дезінфекції. Загиблому було лише 26 років.

Про це повідомляє видання Milliyet.

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Зазначається, що інцидент стався на вантажному судні, яке перебувало біля берегів Самсуна, ще 28 листопада. Тоді моряк нібито спершу випив горілку, а потім засіб для дезінфекції.

У результаті його ушпиталили до міської лікарні, де він впав у кому. Лікарі намагалися врятувати його, але, на жаль, їхні спроби були марними. Український моряк 12 грудня помер в реанімації.

За інформацією видання, 26-річний українець служив на судні, яке перевозило пшеницю до Туреччини під прапором іноземної держави.

Померлий український моряк / Milliyet

Нагадаємо, на початку грудня стало відомо, що до Туреччини прибуло судно THOR (IMO 9291418), на борту якого три доби тримали тіло померлого українського моряка.

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