У Туреччині працівники готелю стільцями відгамселили туриста з РФ (відео)

Співробітники п’ятизіркового готелю в Туреччині побили стільцями туриста з РФ. Хлопець на ім'я Микита отримав травми.

Про це пише російське видання Shot.

Зазначається, що хлопець приїхав на відпочинок до Туреччини зі своєю сестрою та дівчиною. Вони нібито спокійно собі сиділи в готельному ресторані, коли до них причепився фотограф готелю Річард, який "поводився агресивно", а потім почав чіплятися до іноземних туристів і кинувся на них із кулаками.

Микита не розгубився й дав бій турецькому фотографу. Але він тривав недовго — на допомогу колезі поспішили працівники готелю.

"Прийшла охорона й адміністратор. І почалося рубилово. У туристів полетіли стільці, дісталося навіть дівчині Микити. У самого хлопця - безліч відкритих ран, синців і травма голови. Він перебуває на денному стаціонарі в місцевій лікарні", — пише видання.

Охоронців готелю нібито відсторонили від роботи, а як компенсацію за інцидент росіянину запропонували бунгало на пляжі та 25 хвилин безплатного масажу.

Нагадаємо, громадянин Росії на одному з курортів Туреччини влаштував скандал на пляжі, вихваляючись вбивствами українців. Після скарги охоронцям, його виселили з готелю.

У Тереччині відгамселили туриста з Росії

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