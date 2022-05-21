У Туреччині пригрозили, що вступ Фінляндії та Швеції до НАТО спровокує Росію поширити війну за межі України

У Туреччині пригрозили, що вступ Фінляндії та Швеції до НАТО спровокує Росію поширити війну за межі України

У Туреччині різко засудили рішення Фінляндії та Швеції саме зараз вступити в НАТО.

За словами найближчого соратника президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і очільника "Партії націоналістичного руху" Девлета Бахчелі, такий крок двох країн нібито може продовжити і розширити війну в Україні.

Про це пише турецький ресурс Habertürk.

Бахчелі переконаний: я кщо членство Фінляндії та Швеції буде реалізовано, це спровокує Росію поширити війну за межі України.

" Якщо дві північноєвропейські держави будуть включені до НАТО, не варто недооцінювати ймовірність поширення української війни на Швецію. Включення Фінляндії та Швеції до НАТО означатиме продовженням та розширення війни в Україні", - заявив соратник Ердогана.

За його словами, помістити Фінляндію та Швецію "в зал очікування" – це найлогічніший варіант, адже сьогодні членство Фінляндії та Швеції в НАТО нібито є несвоєчасним, невідповідним і непотрібним.

"Вступ до НАТО до закінчення української війни, приведе людство до нового вогню. Це не просто оновить карту безпеки Європи. Результатом стане війна, а не мир", - заявив Бахчелі.

Нагадаємо, Туреччина виступає проти членства обох скандинавських країн в Альянсі. Однак президент США Джо Байден заявив, що попри позицію Туреччини, підтримує вступ Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу.

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