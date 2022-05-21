У Туреччині пригрозили, що вступ Фінляндії та Швеції до НАТО спровокує Росію поширити війну за межі України

У Туреччині різко засудили рішення Фінляндії та Швеції саме зараз вступити в НАТО.
За словами найближчого соратника президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і очільника "Партії націоналістичного руху" Девлета Бахчелі, такий крок двох країн нібито може продовжити і розширити війну в Україні.
Про це пише турецький ресурс Habertürk.
Бахчелі переконаний: якщо членство Фінляндії та Швеції буде реалізовано, це спровокує Росію поширити війну за межі України.
"Якщо дві північноєвропейські держави будуть включені до НАТО, не варто недооцінювати ймовірність поширення української війни на Швецію. Включення Фінляндії та Швеції до НАТО означатиме продовженням та розширення війни в Україні", - заявив соратник Ердогана.
За його словами, помістити Фінляндію та Швецію "в зал очікування" – це найлогічніший варіант, адже сьогодні членство Фінляндії та Швеції в НАТО нібито є несвоєчасним, невідповідним і непотрібним.
"Вступ до НАТО до закінчення української війни, приведе людство до нового вогню. Це не просто оновить карту безпеки Європи. Результатом стане війна, а не мир", - заявив Бахчелі.
Нагадаємо, Туреччина виступає проти членства обох скандинавських країн в Альянсі. Однак президент США Джо Байден заявив, що попри позицію Туреччини, підтримує вступ Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу.
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