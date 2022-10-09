У Туреччині прогримів потужний вибух: що сталося (фото, відео)

За непідтвердженою інформацією, стався вибух газу.
Ввечері 9 жовтня у Стамбулі прогримів потужний вибух. В одній з будівель почалася пожежа. Наразі відомо про щонайменше одного постраждалого.
Про це повідомляє видання Rudaw.
Зазначається, що вибух у будівлі, внаслідок якої почалася пожежа, стався в азіатській частині міста — районі Кадикей. Поки про причини ситуації не повідомляють, однак за однією з версій, стався вибух газу.
Також відомо, що з будівлі, яка спалахнула, вже вивели одну людину з травмами. На місце вже прибули пожежники, поліцейські та лікарі. Рятувальники намагаються втихомирити полум'я. Обставини ситуації з’ясовують.
#İstanbul Kadıköy’deki patlama kameralara böyle yansıdı— Rudaw Türkçe (@RudawTurkce) October 9, 2022
Ayrıntılar https://t.co/LbeNPaWqUE pic.twitter.com/aRAtjHKEUl
Update:#Türkiye- A gas explosion is the cause of a fire in #Istanbul, #Kadikoy. One people injured.#Turkey— Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) October 9, 2022
https://t.co/YoLJC01BVn pic.twitter.com/hoeKdUEjjV
#BREAKING— NOAH (@noahwarpress) October 9, 2022
There was a big explosion in Istanbul, Turkey. The cause of the explosion is currently unknown#istanbul #kadikoy #türkiye #patlama #bomb #turkey pic.twitter.com/Yio2QMe0Q7
Нагадаємо, у вересні у турецькому місті Мерсін невідомі терористи відкрили вогонь з автоматичної зброї по поліцейській дільниці. Під час нападу зловмисники застосували вибухові пристрої.
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