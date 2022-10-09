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У Туреччині прогримів потужний вибух: що сталося (фото, відео)

У Туреччині прогримів потужний вибух: що сталося (фото, відео)

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У Туреччині прогримів потужний вибух: що сталося (фото, відео)

За непідтвердженою інформацією, стався вибух газу.

Ввечері 9 жовтня у Стамбулі прогримів потужний вибух. В одній з будівель почалася пожежа. Наразі відомо про щонайменше одного постраждалого.

Про це повідомляє видання Rudaw.

Зазначається, що вибух у будівлі, внаслідок якої почалася пожежа, стався в азіатській частині міста — районі Кадикей. Поки про причини ситуації не повідомляють, однак за однією з версій, стався вибух газу.

Також відомо, що з будівлі, яка спалахнула, вже вивели одну людину з травмами. На місце вже прибули пожежники, поліцейські та лікарі. Рятувальники намагаються втихомирити полум'я. Обставини ситуації з’ясовують.

Нагадаємо, у вересні у турецькому місті Мерсін невідомі терористи відкрили вогонь з автоматичної зброї по поліцейській дільниці. Під час нападу зловмисники застосували вибухові пристрої.

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