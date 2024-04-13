Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Туреччині розбилася кабіна на канатній дорозі: що відомо про постраждалих та загиблих

У Туреччині розбилася кабіна на канатній дорозі: що відомо про постраждалих та загиблих

Аварія на канатній дорозі у Туреччині / Фото: Anadolu Agency

Люди впали просто на скелястий пагорб.

У турецькій Анталії на канатній дорозі Тюнектепе сталася аварія, під час якої кабіна з пасажирами врізалася в стовп й розвалилася. Внаслідок інциденту 1 особа загинула, ще 10 осіб – дістали поранення.

Про це пише Anodolu.

Крім того, аварія паралізувала роботу канатної дороги, через що у повітрі застрягли інші пасажири. Зазначається, що рятувальникам вже вдалося евакуювати 137 людей. Наразі 29 очікують на висоті. 

Як зазначив голова МВС Туреччини, для порятунку постраждалих й ліквідації наслідків залучено:

  • 543 рятувальники;
  • 7 вертольотів;
  • 1 військово-вантажний літак;
  • 108 автомобілів;
  • 6 карет швидкої допомоги та дрони.

Правоохоронці встановлюють причини аварії.

Раніше ми писали про те, що в Альпах розбився гелікоптер.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація