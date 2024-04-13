У Туреччині розбилася кабіна на канатній дорозі: що відомо про постраждалих та загиблих

Люди впали просто на скелястий пагорб.
У турецькій Анталії на канатній дорозі Тюнектепе сталася аварія, під час якої кабіна з пасажирами врізалася в стовп й розвалилася. Внаслідок інциденту 1 особа загинула, ще 10 осіб – дістали поранення.
Про це пише Anodolu.
Крім того, аварія паралізувала роботу канатної дороги, через що у повітрі застрягли інші пасажири. Зазначається, що рятувальникам вже вдалося евакуювати 137 людей. Наразі 29 очікують на висоті.
Teleferikte mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 13, 2024
Asılı kalan 1️⃣5️⃣ kabindeki 9️⃣8️⃣ kişi başarıyla tahliye edilmiştir.
Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4️⃣ helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yapmaktadır.
Bölgeye #AFAD,… pic.twitter.com/7LzhEbXizM
Як зазначив голова МВС Туреччини, для порятунку постраждалих й ліквідації наслідків залучено:
- 543 рятувальники;
- 7 вертольотів;
- 1 військово-вантажний літак;
- 108 автомобілів;
- 6 карет швидкої допомоги та дрони.
Правоохоронці встановлюють причини аварії.
Раніше ми писали про те, що в Альпах розбився гелікоптер.
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