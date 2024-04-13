У Туреччині розбилася кабіна на канатній дорозі: що відомо про постраждалих та загиблих

Люди впали просто на скелястий пагорб.

У турецькій Анталії на канатній дорозі Тюнектепе сталася аварія, під час якої кабіна з пасажирами врізалася в стовп й розвалилася. Внаслідок інциденту 1 особа загинула, ще 10 осіб – дістали поранення.

Про це пише Anodolu.

Крім того, аварія паралізувала роботу канатної дороги, через що у повітрі застрягли інші пасажири. Зазначається, що рятувальникам вже вдалося евакуювати 137 людей. Наразі 29 очікують на висоті.

Teleferikte mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir.



Asılı kalan 1️⃣5️⃣ kabindeki 9️⃣8️⃣ kişi başarıyla tahliye edilmiştir.



Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4️⃣ helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yapmaktadır.



Bölgeye #AFAD,… pic.twitter.com/7LzhEbXizM — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 13, 2024

Як зазначив голова МВС Туреччини, для порятунку постраждалих й ліквідації наслідків залучено:

543 рятувальники;

7 вертольотів;

1 військово-вантажний літак;

108 автомобілів;

6 карет швидкої допомоги та дрони.

Правоохоронці встановлюють причини аварії.

Раніше ми писали про те, що в Альпах розбився гелікоптер.

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