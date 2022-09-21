У Туреччині розбився пожежний вертоліт з росіянами (фото, відео)

Під час гасіння лісових пожеж у Туреччині розбився пожежний вертоліт, який належить Росії.

У провінції Денізлі на заході Туреччини розбився вертоліт, задіяний у гасінні лісової пожежі.

Про це повідомив губернатор провінції Алі Фуат Атік, пише Анадолу.

В результаті катастрофи загинули 2 особи, п'ятеро отримали поранення. У гелікоптері із 7 осіб перебували 5 громадян Росії.

Зазначається, що до місця події направлено групи рятувальників.

Нагадаємо, що на південному заході Туреччини, біля курортного Мармарису, сталася велика лісова пожежа. До боротьби з вогнем залучили 15 вертольотів та вісім літаків, 500 співробітників лісництва, 40 водовозів.