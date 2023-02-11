У Туреччині собака із чотирма пораненими лапками врятував з-під завалів п'ятьох людей: фото

У турецькому місті Малатья, яке постраждало через землетрус собака-рятувальник допомагає діставати з-під завалів людей. У тварини усі лапки поранені уламками скла, проте тварина і далі шукає людей.

Про це пише турецьке видання Trthaber.

Собака Кепюк був натренований для пошуку людей під час стихійних лих. Після землетрусу тварина разом зі своїми тренерами Дерсімом Булутом та Ніязі Озбеком прибули до Малатьї, щоб допомагати людям.

Фото: Trthaber

Під час пошукової операції тварина порізала уламками скла лапки, проте незважаючи на це продовжує свою роботу. Кепюк уже врятував з-під завалів п'ятьох людей.

"Наш ветеринар, який був присутній на місці завалу, надав йому допомогу. Отримавши згоду собаки на роботу, ми продовжили пошуки людей. Там він знову зіграв важливу роль у порятунку 55-річного чоловіка на ім'я Ерол. Сьогодні п'ятий день, Кепюку наклали шви, ветеринар обробив і перев'язав його рани. Наразі проблем зі здоров'ям у нього немає. Ми продовжуємо роботу. Наш собака також демонструє велику жертовність. Він працює з таким же ентузіазмом", - розповів Дерсім Булут.

Фото: Trthaber

Тренер собаки також додав, що під час розборів завалів вони дали Капюку дитячу іграшку, яку знайшли в зруйнованому будинку. Після того, як пес-рятувальник її понюхав і відчув запах власника, він знайшов місце, де під завалом була поранена людина.

Фото: Trthaber

Нагадаємо, через сильний землетрус в Туреччині та Сирії кількість загиблих уже досягла 25 401 осіб.

Також 11 лютого з-під руїн у турецькому Кахраманмараші з-під завалів будинку врятували двомісячну дитину через 128 годин після землетрусу.

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