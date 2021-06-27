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У Туреччині спалахнула лісова пожежа поблизу популярного курорту: туристів евакуювали

У Туреччині спалахнула лісова пожежа поблизу популярного курорту: туристів евакуювали

Фото з соціальних мереж

Під час ліквідації пожежі загинув працівник управління лісового господарства.

У Туреччині, поблизу популярного курорту Мармаріс, спалахнула лісова пожежа.

Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet.

Причини загоряння поки що невідомі. Під час ліквідації пожежі загинув працівник управління лісового господарства.

Інформації про постраждалих туристів немає. Вогонь локалізували на підступах до населених пунктів. Згоріли кілька будинків. Місцеві мешканці та туристи з деяких готелів були евакуйовані з огляду на заходи безпеки.

Нагадаємо, що у Гонконгу (Китай) сталася пожежа на пристані, що охопила 16 суден, з яких щонайменше 10 затонули.

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