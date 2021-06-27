У Туреччині спалахнула лісова пожежа поблизу популярного курорту: туристів евакуювали

Під час ліквідації пожежі загинув працівник управління лісового господарства.
У Туреччині, поблизу популярного курорту Мармаріс, спалахнула лісова пожежа.
Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet.
Причини загоряння поки що невідомі. Під час ліквідації пожежі загинув працівник управління лісового господарства.
Muğla Marmaris'te ormanlık alanda yangın çıktı.— İzmir (@izmirgibiyiz) June 27, 2021
Ciğerlerimiz yanıyor!#marmaris pic.twitter.com/yY1Q5ekIqT
Turkey: In one of the forests of #Marmaris city, a strong fire broke out. pic.twitter.com/hA82el0K4d— Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) June 27, 2021
Інформації про постраждалих туристів немає. Вогонь локалізували на підступах до населених пунктів. Згоріли кілька будинків. Місцеві мешканці та туристи з деяких готелів були евакуйовані з огляду на заходи безпеки.
Нагадаємо, що у Гонконгу (Китай) сталася пожежа на пристані, що охопила 16 суден, з яких щонайменше 10 затонули.