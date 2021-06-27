У Туреччині спалахнула лісова пожежа поблизу популярного курорту: туристів евакуювали

Під час ліквідації пожежі загинув працівник управління лісового господарства.

У Туреччині, поблизу популярного курорту Мармаріс, спалахнула лісова пожежа.

Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet.

Причини загоряння поки що невідомі. Під час ліквідації пожежі загинув працівник управління лісового господарства.

Turkey: In one of the forests of #Marmaris city, a strong fire broke out. pic.twitter.com/hA82el0K4d — Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) June 27, 2021

Інформації про постраждалих туристів немає. Вогонь локалізували на підступах до населених пунктів. Згоріли кілька будинків. Місцеві мешканці та туристи з деяких готелів були евакуйовані з огляду на заходи безпеки.

Нагадаємо, що у Гонконгу (Китай) сталася пожежа на пристані, що охопила 16 суден, з яких щонайменше 10 затонули.

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