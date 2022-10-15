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У Туреччині спалахнула масштабна пожежа у хмарочосі: фото, відео

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У Туреччині спалахнула масштабна пожежа у хмарочосі: фото, відео

Фото з соцмереж

У Стамбулі горить 24-поверхова будівля.

У Стамбулі загорівся хмарочос 15 жовтня у районі Фікіртепе. Причини пожежі у 24-поверховій будівлі наразі не відомі.

Про це пише місцеве медіа Oda TV.

Вогонь, що спалахнув на нижніх поверхах хмарочоса, через сайдинг швидко дістався верхнього поверху будівлі.

На місце прибули пожежники, які зараз борються з вогнем. Мешканців будинку евакуювали.

За певний час завдяки зусиллям вогнеборців пожежу вдалося приборкати. Поки в будівлі триває контроль та роботи із внутрішнього та зовнішнього охолодження.

Мер Стамбула Екрем Імамоглу повідомив, що загиблих у пожежі немає.

"Пожежу в багатоповерхівці в районі Фікіртепе було взято під контроль нашими пожежними. Евакуація пройшла без загиблих. Причина пожежі стане відома після слідства", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, 9 жовтня у Стамбулі прогримів вибух і в одній з будівель спалахнула пожежа. Вибух міг статися через витік газу.

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Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
4735
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