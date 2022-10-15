У Туреччині спалахнула масштабна пожежа у хмарочосі: фото, відео

У Стамбулі загорівся хмарочос 15 жовтня у районі Фікіртепе. Причини пожежі у 24-поверховій будівлі наразі не відомі.

Про це пише місцеве медіа Oda TV.

Вогонь, що спалахнув на нижніх поверхах хмарочоса, через сайдинг швидко дістався верхнього поверху будівлі.

На місце прибули пожежники, які зараз борються з вогнем. Мешканців будинку евакуювали.

За певний час завдяки зусиллям вогнеборців пожежу вдалося приборкати. Поки в будівлі триває контроль та роботи із внутрішнього та зовнішнього охолодження.

Мер Стамбула Екрем Імамоглу повідомив, що загиблих у пожежі немає.

"Пожежу в багатоповерхівці в районі Фікіртепе було взято під контроль нашими пожежними. Евакуація пройшла без загиблих. Причина пожежі стане відома після слідства", – йдеться в заяві.

Kadıköy #Fikirtepe'de 24 katlı binada yangın çıktı



İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor — Odatv (@odatv) October 15, 2022

Fikirtepe’de çok büyük bir yangın var pic.twitter.com/9D03hVgzCc — İlayda Çağla Koçoğlu (@CaglaKocoglu) October 15, 2022

İstanbul Fikirtepe’de bir gökdelende yangın çıktı. pic.twitter.com/bQKXexm2KL — Pusholder (@pusholder) October 15, 2022

wtf is goin on in fikirtepe dawgg??? https://t.co/MbTxD8ykwT — e (@egeburner) October 15, 2022



İBB #Istanbul Fire Department is responding to the skyscraper fire in #Fikirtepe with the ladder vehicle. https://t.co/YDN3XVP1H7 — QUICK MAGAZÍN® (@QUICKMAGAZIN) October 15, 2022

Нагадаємо, 9 жовтня у Стамбулі прогримів вибух і в одній з будівель спалахнула пожежа. Вибух міг статися через витік газу.

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