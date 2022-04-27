У Туреччині сподіваються що Зеленський і Путін можуть зустрітися "найближчими днями"

У Туреччині сподіваються що Зеленський і Путін можуть зустрітися "найближчими днями"

Туреччина сподівається, що зустріч президентів України і Росії — Володимира Зеленського і Володимира Путіна — вдасться провести вже найближчими днями.

З відповідною пропозицією неодноразово виступав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Про це повідомив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, пише Anadolu.

За його словами, Анкара доклала багато зусиль для припинення вогню. Зокрема, в Антальї пройшла зустріч міністрів усіх країн, після якої президент Туреччини неодноразово зустрічався з Путіним і Зеленським.

"Хоча є деякі труднощі, ми сподіваємося, що, можливо, двом лідерам вдасться зустрітися в найближчі дні", — зазначив Акар.

Він додав, що Туреччина продовжить робити свій посередницький внесок і для покращення гуманітарної ситуації, яка щодня стає все більш складною, і для повного припинення вогню.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Ердоган 26 квітня провів розмову з Володимиром Путіним, який розпочав варварську війну проти України, під час якої наголосив на важливості припинення вогню, ефективного функціонування гуманітарних коридорів, безпечної евакуації і знову запропонував провести його зустріч із Зеленським в Стамбулі.

Зеленський заявив, що переговори з Росією триватимуть, аби змусити її відповісти за злочини

Читайте також: