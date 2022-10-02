У Туреччині спустили на воду новий український корвет "Гетьман Іван Мазепа" (фото)

Це перший корабель такого класу для Військово-Морських сил України.

У Туреччині на верфі RMK Marine спустили на воду перший український корвет класу ADA "Гетьман Іван Мазепа".

Про це повідомила перша леді Олена Зеленськоа, яка була присутня на церемонії.

За її словами, таку назву для корвета обрав президент Зеленський ще у 2021 році, коли розпочиналось будівництво.

"Сьогодні у Туреччині мала честь спустити на воду корвет, який служитиме Україні й водночас матиме турецьке серце. Протичовновий корвет типу Ada "Гетьман Іван Мазепа", буде першим кораблем такого класу для Військово-Морських сил України", – зазначила перша леді.

Командувач ВМС ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа.додав, що вже скоро корвет захищатиме Україну і вільне судноплавство.

Президент Володимир Зеленський уточнив, що це перший корвет для нашої держави з тих, що мають бути побудовані турецькою стороною. Про це він сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері, 2 жовтня.

"Його будівництво почалось іще у 21-му році і у визначений час буде завершено. Вважаю дуже символічним, що він отримав саме таке імʼя. Попри століття російської брехливої пропаганди, історична правда й справедливість все одно перемагають", – зазначив глава держави.

Фото: Facebook / Олена Зеленська

Він наголосив, що мета влади – це створення в Україні повноцінної бази для обслуговування і будівництва кораблів.

"І немає жодної причини, щоб зірвався наш проєкт будівництва нового флоту для України. Ми реалізуємо всі намічені плани", – запевнив Зеленський.