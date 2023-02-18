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У Туреччині стався новий землетрус у раніше поруйнованій провінції

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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У Туреччині стався новий землетрус у раніше поруйнованій провінції

Фото: Associated Press

Підземні поштовхи були раптовими і тривали близько 20 секунд, викликавши паніку серед місцевих мешканців.

Увечері в суботу, 18 лютого, на південному сході Туреччини у провінції Кахраманмараш, яка постраждала від руйнівного землетрусу 6 лютого, знову відбулися підземні поштовхи. 

Як повідомляє видання Hurriyet з посиланням на агентство з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій (AFAD) землетрус магнітудою 5,1 стався о 22:31 за місцевим часом (о 21:31 за Києвом) в районі міста Гексун.

Епіцентру землетрусу знаходився на глибині 12,18 км. Поштовхи відчувалися також у навколишніх містах.

Керівник спеціальних Новин CNN Türk у Кахраманмараші Фулія Озтюрк повідомила, що поштовхи різної сили у цій поруйнованій землетрусом провінції Туреччини відчуваються щодня. За її словами, поштовхи були раптовими і тривали близько 20 секунд.

Місцеві мешканці, які були свідками страшних руйнувань, були сильно налякані новим землетрусом. На щастя цього разу поштовхи були значно меншої інтенсивності. Повідомлень про руйнування та постраждалих не надходило.

Нагадаємо, 6 лютого 2023 року на південному сході Туреччини та на території Сирії стався потужний землетрус. Президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що землетрус магнітудою 7,7 став найпотужнішим від 1939 року.

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Дата публікації
Перегляди
1053
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