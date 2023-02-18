У Туреччині стався новий землетрус у раніше поруйнованій провінції

Підземні поштовхи були раптовими і тривали близько 20 секунд, викликавши паніку серед місцевих мешканців.

Увечері в суботу, 18 лютого, на південному сході Туреччини у провінції Кахраманмараш, яка постраждала від руйнівного землетрусу 6 лютого, знову відбулися підземні поштовхи.

Як повідомляє видання Hurriyet з посиланням на агентство з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій (AFAD) землетрус магнітудою 5,1 стався о 22:31 за місцевим часом (о 21:31 за Києвом) в районі міста Гексун.

Епіцентру землетрусу знаходився на глибині 12,18 км. Поштовхи відчувалися також у навколишніх містах.

Керівник спеціальних Новин CNN Türk у Кахраманмараші Фулія Озтюрк повідомила, що поштовхи різної сили у цій поруйнованій землетрусом провінції Туреччини відчуваються щодня. За її словами, поштовхи були раптовими і тривали близько 20 секунд.

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Місцеві мешканці, які були свідками страшних руйнувань, були сильно налякані новим землетрусом. На щастя цього разу поштовхи були значно меншої інтенсивності. Повідомлень про руйнування та постраждалих не надходило.

Нагадаємо, 6 лютого 2023 року на південному сході Туреччини та на території Сирії стався потужний землетрус. Президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що землетрус магнітудою 7,7 став найпотужнішим від 1939 року.

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